الكويت واليرموك يواجهان الغرافة والزهراء في «السلة العربية»

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يخوض الكويت مواجهة قوية عندما يلتقي الغرافة القطري في 08:00 مساء ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة المقامة في مصر لغاية 9 أكتوبر الحالي، فيما يلتقي ممثل الكويت الآخر اليرموك مع الزهراء التونسي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويملك الكويت انتصارين على البطائح الاماراتي 112-60 والمنامة البحريني 93-90 وضعته في الصدارة إلى جانب بيروت اللبناني برصيد 4 نقاط لكل منهما. ويسعى الأبيض الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين والقادرين على تحقيق أفضل النتائج، إلى حسم تأهله للدور ربع النهائي وهو يأمل من خلال الفوز في لقاء اليوم ضمان التأهل عبر احتلال المركز الثاني على أقل تقدير برغم ادراكه أهمية تصدر المجموعة نظراً لأن صاحب المركز الاول في المجموعة الرابعة سيواجه ثاني المجموعة الثالثة التي تضم أندية الأهلي المصري والفتح السعودي وشعب حضر موت اليمني ووداد بوفارك الجزائري، إذا يريد كل فريق تجنب مواجهة الأهلي القوي. وسينهي الأبيض مواجهاته غداً في لقاء قوي أمام بيروت اللبناني.

من جانبه حقق اليرموك انتصارا عريضا على اليوناني السودان الخميس 106-55 بعد أن خسر مواجهته الأولى أمام الوكرة القطري 58-80. وسيحدد لقاء اليوم مدى إمكانية اليرموك في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

