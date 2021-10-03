«يد الكويت» أعار فرانكيس وهرنانديز إلى الوحدة

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أعار الكويت لاعبيه المحترفين القطري- الكوبي فرانكيس مارزو والكوبي انجل هرنانديز إلى نادي الوحدة السعودي للمشاركة معه في بطولة أبطال القارات «سوبر غلوب» التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الحالي في مدينة جدة السعودية. وسيغيب اللاعبان عن مواجهة «يد الأبيض» المقبلة في الدوري أمام الفحيحيل الأربعاء المقبل على أن يعودا قبل مواجهة كاظمة في 11 اكتوبر الحالي. وكان الكويت حقق بداية قوية في بطولة الدوري التي يسيطر على لقبها خلال المواسم السبعة الماضية، بفوزه على برقان 34-27 وهو يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق اللقب الثامن في البطولة على التوالي.

