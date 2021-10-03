الصولة وعبدالرسول شاركا في اجتماعات «الآسيوي للجمباز»

محلية

شارك رئيس الاتحاد الكويتي للجمباز فهد الصولة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد محمد عبدالرسول في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة التي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند أول من أمس الجمعة بحضور رئيس الاتحاد الدولي الياباني موراناري واتانابي. واطلع المشاركون في الجمعية العمومية على تقارير رؤساء اللجان .

وكذلك على تقارير رؤساء المناطق، فيما تمت مناقشة أنشطة الاتحاد القاري المقبلة والبطولات المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتحديد الدول الراغبة في استضافة المناسبات الآسيوية القادمة. وأفاد الصولة أن الاجتماع تناول موضوع التنسيق لاجتماعات الاتحاد الدولي المزمع إقامتها خلال نوفمبر المقبل في مدينة أنطاليا التركية، مضيفاً أن المشاركين في أعمال الجمعية استعرضوا عدداً من المقترحات التي تهم مستقبل اللعبة في القارة، ومبيناً أن الجمعية العمومية المقبلة تقرر انعقادها في العاصمة القطرية الدوحة.

من جانب آخر، تقدم الصولة بالشكر والتقدير لسفارة الكويت في أوزبكستان ولجميع أعضاء السفارة «الذين حرصوا على استقبالنا وتسهيل مهمتنا وترتيب جميع الإجراءات المتعلقة بنا منذ لحظة الوصول»، خاصاً بالذكر الملحق الدبلوماسي سعدون عبدالكريم.

