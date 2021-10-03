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35 لاعباً في قائمة مصر لكأس العرب


أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة ضمت 35 لاعبا إلى الاتحاد العربي كقائمة أولية للفراعنة قبل المشاركة في كأس العرب بقطر وسيتم اختيار القائمة النهائية من بين تلك الأسماء. وجاءت قائمة الفراعنة كالآتي: حراسة المرمى: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي. الدفاع: أحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني. الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحي. الهجوم: محمد شريف وأحمد سمير وحسام حسن.


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