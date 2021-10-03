لماذا أُلغيت حصة التربية البدنية؟

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مع عودة الحياة الدراسية لاكثر من ثلاثمائة ألف طالب وطالبة تفاجأت بخبر الغاء مادة التربية البدنية في المدارس؟ هذه المشكلة واجهناها منذ بداية أزمة كورونا في القرارات الارتجالية والعشوائية الخطأ التي كانت تصدرها لجنة كورونا بمجلس الوزراء أو بوزارة الصحة! على الاخص التي تعلم ما هي فوائد الحركة او النشاط الرياضي على صحة الانسان و أهمية رفع كفاءة الاجهزة الحيوية في جسم الانسان. حيث وضح ان دائما تفكيرهم بأن الرياضة هي منافسة وليست رياضة صحة وترويح. فقبل كم يوم ذهبت لاصطحاب حفيدي في نهاية الدوام من مدرسة خاصه حيث قال لي اني احب المدرسة فقلت له لماذا؟ فقال لانني ادرس فيها والعب والتقى باصدقائي....الخ، اعطاني حفيدي شعور يحتاجه كل طفل بعد هذا الحبس الالزامي الطويل بالبيت من أثر هذه الجائحة. هذا التعبير من طفل صغير يوضح لك بأن التربية ليست محاضرة نظرية مدتها ساعة فقط ولكن النظام او الحياة التربوية يجب ان تحوي كل ما يقوم به الطفل او الانسان يوميا.... ونحن نمنعهم من اللعب في درس يدار من قبل مدرسين مؤهلين لديهم افكار و طرق تدريس متنوعة تنفع في اي ظروف قاهرة لمزاولة الانشطة الرياضية «الحركية» فكيف نمنعهم والدولة فتحت لهم الحدائق وصالات الالعاب والاندية والسباحة.... الخ، وتأتي لكي تجمد مقررات الانشطة التربوية خصوصا التربية البدنية التي يحتاجها كل انسان بمن فيهم المعاقون او ذوو الاحتياجات الخاصة. فما العمل الذي سيقوم به مدرسو التربية البدنية بالمدرسة خلال هذا العام الدراسي؟ سؤال أوجهه لمن اخذ هذه التوصية التربوية من غير فهم تربوي لهذه المادة... أفلا يكفيك حالة «اللاحركة» الذي عانيناها خلال سنة ونصف بالمنزل؟ وعندما تأتي فرصة اعادة الحياة الي طبيعتها تقومون بوقف «الانشطة الحركية» ؟ انا اعتقد انه كان من المهم التركيز على هذا المقرر لفائدته الصحية قبل التربوية ؟ ....

والله من وراء القصد.

