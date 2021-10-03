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دوليه

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ستاريدج إلى بيرث


وقَّع النجم السابق لنادي ليفربول ومنتخب إنكلترا دانيال ستاريدج أول من امس عقدا لموسم واحد مع نادي بيرث غلوري الأسترالي، مؤكدا أنه «الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله». وأشاد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا والذي أوقف العام الماضي لمدة أربعة أشهر لخرقه قوانين المراهنات «بفرصة رائعة لتجربة تحد جديد».
وقال ستاريدج المولود في برمنغهام «عندما أتيحت لي الفرصة بدا الأمر وكأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، أن آخذ موهبتي إلى مكان ما حيث يمكنني الاستمتاع بلعب كرة القدم في دوري تنافسي ومحاولة مساعدة الفريق ليكون ناجحًا قدر الإمكان».


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