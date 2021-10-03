سيتي وليفربول.. صراع الصدارة

دوليه

أجبر إيفرتون مضيفه مان يونايتد على التعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي. وواصل يونايتد نزيف النقاط في الدوري بعد أن خسر في الجولة السابقة أمام أستون فيلا.

وتقدم يونايتد في الدقيقة 43 عبر الفرنسي أنتوني مارسيال، وعادل الضيوف في الدقيقة 65 بواسطة أندروس تاونسند، ليرفع الفريقان رصيديهما إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

ويستأنف ليفربول ومانشستر سيتي التنافس على الصدارة عندما يتواجهان اليوم على ملعب «أنفيلد» في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي. تحت قيادة المدربين الإسباني بيب غوارديولا والألماني يورغن كلوب، أصبح مانشستر سيتي وليفربول القوتين المهيمنتين في كرة القدم الإنكليزية، حيث سيطرا على الألقاب الأربعة الأخيرة في الدوري بينها ثلاثة لمانشستر سيتي. ووجه مانشستر سيتي إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه على اللقب بفوز غال على مضيفه تشلسي 1-0 في المرحلة الماضية، لكن ليفربول لن يكون لقمة سائغة خصوصا وأنه الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن لم يتلق أي خسارة، ويجد نفسه متصدرا بفارق نقطة واحدة على سيتي وتشلسي ويونايتد، على الرغم من أنه أهدر نقطتين ثمينتين في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه برنتفورد الوافد حديثا الى دوري الاضواء 3-3 في المرحلة الماضية.

وأنهى مانشستر سيتي انتظاره الطويل للفوز خارج ملعبه على ليفربول بطريقة مثالية الموسم الماضي عندما تغلب عليه 4-1 في فبراير الماضي، لكنه لم يفز أمام جمهور في أنفيلد منذ 2003. ويخشى غوارديولا على رجاله من التعب بعد أسبوع من الإرهاق. فبعد ثلاثة أيام من فوزهم على تشلسي بملعب ستامفورد بريدج، خسر بطل إنكلترا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

على النقيض من ذلك، حقق ليفربول فوزا ساحقا على مضيفه بورتو البرتغالي 5-1 في المسابقة القارية العريقة. ويخوض ليفربول قمة المرحلة في غياب مدافعه الايمن ترينت ألكسندر-أرنولد الذي تم استبعاده من تشكيلة المنتخب الإنكليزي التي أعلن عنها المدرب غاريث ساوثغيت الخميس بسبب مشكلة في الفخذ، إلى جانب لاعب الوسط الدولي الإسباني تياغو الكانتارا.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: «ليست هناك أنباء عنهما، لكن لا يوجد ما يكفي من الوقت لعودتهما أمام السيتي. أتوقع أن يعودا للملاعب بعد فترة التوقف الدولي».وأضاف عن قمة اليوم: «نحتاج إلى أداء مثالي ومتكامل للحصول على فرصة أمامهم وأتطلع حقا لذلك». في المقابل، بدا غوارديولا متفائلا عقب الخسارة من سان جرمان، وقال «في النهاية كنا الأفضل وكان الأداء جيدا وفعلنا كل شيء باستثناء التسجيل. يجب أن نصحح الأخطاء ونقدم مباراة كبيرة في أنفيلد».

