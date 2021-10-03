عملية جراحية لفلورينتسي

دوليه

أعلن ميلان الإيطالي أول من أمس أن المدافع أليساندرو فلورينتسي سيغيب لمدة شهر تقريبا بعد الخضوع لجراحة بالركبة. وخضع لاعب إيطاليا لجراحة في روما وسيغيب على الأرجح عن سلسلة مباريات مهمة لناديه ومنتخب بلاده.

وذكر ميلان عبر موقعه «جرت الجراحة لعلاج تمزق جزئي في غضروف بالركبة اليسرى بشكل مثالي كما كان مخططا وفترة التعافي المتوقعة 30 يوما». وكان فلورينتسي ضمن تشكيلة إيطاليا الفائزة بلقب بطولة أوروبا 2020 لكنه لن يكون متاحا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل. وسيغيب الظهير الأيمن، الذي خاض سبع مباريات بجميع المسابقات مع ميلان هذا الموسم، عن مباريات قوية لناديه تشمل الصدام مع أتالانتا اليوم في الدوري المحلي والرحلة إلى بورتو في دوري أبطال أوروبا يوم 19 أكتوبر.

