هالاند يغيب عن النرويج

دوليه

أعلن نجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند غيابه عن المباريات المقبلة لمنتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وكتب اللاعب البالغ 21 عاماً عبر حسابه على «تويتر» أول من أمس «لا أستطيع اللعب أنا مُصاب. سأعود قريباً». وسجّل النجم النرويجي الشاب 68 هدفاً في 67 مباراة مع دورتموند منذ انضم إليه في يناير 2020، لكنه غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في القدم. ويُتوقع أن يغيب هالاند عن المباريات المقبلة لمنتخب النروج في التصفيات أمام تركيا ومونتينغرو في 8 و11 أكتوبر توالياً، بعدما سجّل خمسة أهداف، بينها هاتريك ضد جبل طارق، في ثلاث مباريات دولية الشهر الماضي. وتحتل النرويج المركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 13 نقطة وتتخلف بفارق الاهداف فقط عن هولندا المتصدرة.