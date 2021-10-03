وليامس خاض 203 مباريات مع بلباو

دوليه

خاض إينياكي وليامس مهاجم أتلتيك بلباو لاول من امس ضد آلافيس مباراته الرقم 203 توالياً دون انقطاع منذ العام 2016، محطماً رقماً قياسياً في الدوري الإسباني. وكان وليامس يتعادل مع لاعب ريال سوسييداد السابق إيون أندوني لارانياغا صاحب 202 مباراتين توالياً بين 1986 و1992. بدأت سلسلة إينياكي يفي 20 أبريل 2016 خلال مواجهة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سان ماميس. مذذاك الوقت، خاض المباريات الاربع المتبقية من موسم الليغا، ثم كل مواجهات الدوري في مواسم 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 بالاضافة إلى أول 8 مباريات من الموسم الحالي. وقبل مباراة اول من امس التي خاضها أساسياً وشهدت فوز فريقه الذي يحتل المركز السادس 1-0، كان إينياكي (27 عاماً) أساسياً في 168 مباراة ودخل بديلا 34 مرة، مسجلا 39 هدفاً. ويمتد رقمه القياسي نحو خمسة أعوام (1990 يوماً).