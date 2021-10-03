تدهور سريع في شعبية بايدن

عربيات ودوليات

اظهرت استطلاعات جديدة للرأي تراجعا سريعا في شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن إثر سلسلة من القرارات الخارجية، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي يواجهها حالياً في الكونغرس. وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة «أسيوشيتد برس» بالتعاون مع مركز «نورك» للأبحاث، أن 50% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن، مقابل 49% من الذين يعارضون أداءه في البيت الأبيض. وتظهر هذه الأرقام تراجعاً كبيراً في شعبيته مقارنة بشهري يوليو حين دعمه 59% من الأميركيين، وأغسطس (54%). تأتي تلك النسب في وقت يعاني فيه الحزب الديموقراطي من انقسامات حادة عرقلت خطط الرئيس الأميركي، وجمدت وعوده الانتخابية.

