الإعصار «شاهين» يضرب اليوم.. عمان تتأهب والسعودية «لن تتأثر»

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مسقط - الوكالات: كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، في سلطنة عمان امس أن الإعصار «شاهين» مستمر في حركته نحو سواحل السلطنة، محذرة من بدء التأثيرات المباشرة على شكل أمطار غزيرة وفيضانات اليوم.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في «تويتر» إن الإعصار المداري كان يبعد صباح امس حوالي 320 كيلومترا عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كيلومترا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 116 و150 كيلومترا في الساعة.

وأكدت الهيئة بدء التأثيرات غير المباشرة على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5 أمتار) مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفرقة متفاوتة الغزارة. وبدأ مستخدمو موقع «تويتر» بنشر مقاطع فيديو من محافظات مختلفة تظهر ارتفاع الأمواج إلى مستويات غير معتادة، بالإضافة إلى تساقط المطر.

ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح اليوم وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (30 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا (200 إلى 500 مليمترا ) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وغيرها، بحسب الهيئة.

وبالنسبة للدول المجاورة نبه المركز الوطني للأرصاد في الإمارات من تأثر الساحل الشرقي ليل السبت بمد بحري على المناطق المنخفضة. أما السعودية فلن تتأثر بشكل مباشر من جراء العاصفة شاهين بحسب ما نقلت صحيفة «عكاظ» عن المركز الوطني للأرصاد في المملكة. وأشار إلى أن التأثيرات المتوقعة تتمثل بهطول أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على سواحل باكستان وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات، مؤكدا أنه «لا يوجد أي تأثير مباشر على أجواء المملكة».

