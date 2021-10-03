انتخابات العراق: إغلاق جوي.. وحظر التجول «مطروح»

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بغداد - الوكالات: كشفت اللجنة العليا الأمنية للانتخابات في العراق عن إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع. في الانتخابات المبكرة، التي ستعقد في العاشر من أكتوبر الحالي.

وأعلنت اللجنة امس أن القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، موضحة أن عدداً من الإجراءات الاستثائية ستتخذ في ذلك التاريخ. كما أشارت إلى أنه سيجري غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات، بالإضافة إلى ذلك، سيعلق التنقل بين المحافظات وتحظر المركبات.

إلى ذلك، سيمنع استخدام الطائرات المسيرة أو الدراجات، كما قد يصدر قرار بحظر التجول عند الضرورة. كذلك، أعلنت اللجنة الأمنية أن ذلك اليوم سيكون عطلة رسمية، حيث ستغلق جميع المراكز التجارية وأشارت أيضا إلى عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع.

أما في ما يتعلق بالصمت الانتخابي، فأوضح حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات أن الصمت الانتخابي سيبدأ في البلاد قبل يوم واحد فقط من بدء عملية التصويت وأضاف أن الصمت الانتخابي سيبدأ في الساعة السادسة صباح السبت التاسع من أكتوبر مؤكدا أن مفوضية الانتخابات «ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها».

يشار إلى أن الانتخابات ستجري بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة بحيث أصبح الترشيح لايتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25% منها للنساء.

وعلى الرغم من التحضيرات الجارية بحماسة على قدم وساق وسط تشجيع من البعثة الأممية في البلاد التي أكدت استعدادها لنشر مراقبين أممين في مراكز الاقتراع للحد من أي محاولات تزوير إلا أن قسما من العراقيين لا يرى أن هذا الاستحقاق سيحمل تغييرا جوهريا، كما لن يحد من سيطرة الأحزاب والوجوه التقليدية، ناهيك عن بعض الفصائل المسلحة.

وشمل التصويت العسكري الخاص، خلال الانتخابات العراقية، سبع فئات من الأصناف الأمنية، وسط دعوات لإلغاء هذا التصويت، للحفاظ على استقلال المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة الجدل الذي يثار مع كل موسم انتخابي تجاه تلك الأصوات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص، وهي؛ وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية. ورفضت مفوضية الانتخابات إدراج عناصر هيئة الحشد الشعبي، ضمن التصويت الخاص، لأسباب فنية.

وترفض بعض الفصائل المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي الإفصاح عن أسماء منتسبيها لأسباب أمنية، وهو ما يثير جدلاً على الدوام، بداعي ارتباط تلك المؤسسات بالحكومة، وليس بأية جهة ثانية.

وطالبت أوساط سياسية، ومجتمعية بضرورة إلغاء التصويت الخاص، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التنافس الحزبي، والسياسي لضمان المزيد من الاستقلالية، لها، وإبعادها عن التأثيرات، أو الخضوع لرغبات سياسية أو طائفية. وقال مصدر في مفوضية الانتخابات إن «إلغاء التصويت الخاص، قرار سياسي، يتعلق بالكتل السياسية، وهناك 10 أيام لاتخاذ مثل هذا القرار، كما حصل مع أصوات العراقيين في الخارج». ناشطون عراقيون في الذكرى الثانية لاحتجاجات «تشرين»: مازلنا نريد وطناً

