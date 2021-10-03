مصر «تستكشف» سبل إنهاء الأزمة السورية

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن لقاءه مع نظيره السوري فيصل المقداد يؤكد «اهتمام مصر بالشعب السوري الشقيق والعلاقات التاريخية بينهما»، مشيرا إلى أنه «كان هناك دائما ارتباط رئيسي بين مصر وسورية في حفظ الأمن القومي العربي». وعقد اللقاء في مدينة نيويورك الأميركية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أول لقاء من نوعه بين وزيري خارجية البلدين منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» على قناة «أم بي سي مصر» الفضائية «بالتأكيد أن ما عانى منه الشعب السوري خلال عشر السنوات الماضية كان مؤلما». وأشار إلى هدوء المعارك العسكرية في سورية، مضيفا أنه «أصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج من الأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإعفائه مما تعرض له على مدى السنوات الماضية من أضرار».

وأكد شكري أن «مصر دائما ما تسعى لمعاونة أشقائها ودعم الإرادة الشعبية والتعامل على أرضية من المصالح والمراعاة وأيضا بدون أي نوع من التآمر أو الاستهداف» وقال إن «مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية ومن هنا أتصور أنه كان هناك تقبل وانفتاح على الاجتماع». ووصف حواره مع نظيره السوري بأنه «كان صريحا» وفيه الكثير من الاهتمام العلاقات بين الشعبين والحكومتين وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سورية على الخروج من هذه الأزمة واستعادة موقعها ومكانتها في إطار الأمن القومي العربي. وذكر أن الهدف من الاجتماع هو «استكشاف كيفية إسهام مصر في الخروج من هذه الأزمة واستعادة سورية لاستقلال أراضيها وتعود مرة أخرى لحظيرتها العربية». وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قد أعلن الاسبوع عبر «تويتر»، في أن شكري استقبل المقداد بمقر البعثة المصرية في نيويورك، وذلك «للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سورية» فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن المقداد «أكد على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وخاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما». الى ذلك كشفت صحيفة « الشرق الاوسط» اللندنية عن وثيقة سرية رسمية أردنية تمثل «مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق» وتدعو إلى خطوات ترمي إلى تغيير متدرج لسلوك النظام السوري، وصولاً إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت سورية بعد عام 2011 مع الاعتراف بـ«المصالح الشرعية» لروسيا في هذا البلد. وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطلع على أفكار تلك الوثيقة، إنها نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب منهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو، والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس. كما اعتبر أن بعض الخطوات التطبيعية الأردنية التي جرت في الفترة الأخيرة «تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها». كذلك أوضح المسؤول الغربي أن تلك الوثيقة انطلقت من تقييم توصل إلى أن مقاربة الأزمة السورية في السنوات العشر الأخيرة انتهت إلى الفشل، في جميع الجوانب التي تخص السوريين، والجيوسياسية والإرهاب.

