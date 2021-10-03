مأساة صادمة.. أفغانية تبيع رضيعها لعلاج شقيقته

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كابول - الوكالات: باعت امرأة أفغانية نزحت من إقليم بغلان إلى كابول بسبب القتال قبل سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة طالبان أغسطس الماضي طفلها البالغ من العمر سنة ونصف السنة بسبب الفقر. وقالت ليلوما، التي تعيش في خيمة في كابول، إنه لم يكن أمامها خيار سوى بيع رضيعها لعلاج ابنتها المريضة البالغة من العمر 13 عاماً.مشيرة الى أنها باعت طفلها مقابل 335 دولاراً، وأن زوجها مفقود منذ العام الماضي وقالت «لم يكن لدي خيار سوى بيع طفلي مقابل 30 ألفا بالعملة المحلية لأن لا أحد يريد شراء الصغير» وفق تقرير نقلته قناة «طلوع نيوز» الأفغانية. وتعيش العائلات النازحة في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية تحت الخيام ويقول النازحون إن أطفالهم يمرضون مع برودة الطقس، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي مساعدة من وزارة اللاجئين.

كما أشار التقرير إلى أن أشخاصا من وزارة اللاجئين زاروا المخيمات وأجروا دراسة استقصائية، لكنهم لم يقدموا أي مساعدة حتى الآن وقالت عائشة وهي نازحة من تخار «سوف نتضور جوعا إذا استمر هذا الوضع».وكانت منظمة الأمم المتحدة حذرت في سبتمبر الماضي، من اقتراب أزمة غذاء في أفغانستان، وأن مخزون المواد الغذائية قد ينفد في أقرب وقت. من جهة ثانية تواجه النساء الأفغانيات المعنفات في أحد ملاجئ كابول مصيرا مظلما بعد سيطرة حركة طالبان على المدينة.وبين عشية وضحاها، تحول المبنى الذي يؤويهن من ملاذ آمن إلى مكان خطير حيث تعرضن للتهديد من قبل الموظفين الجدد الموالين لطالبان. وقالت زاري وهي إحدى النساء المعنفات، إنها تواجه خطر «فقدان كل شيء مرة أخرى» وفق ما تحدثت به إلى صحيفة «الغارديان» البريطانية. وبدأت القصة بعد فترة وجيزة من وصول طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس الماضي، حيث أرسل الملجأ الصغير العديد من قاطنيه إلى منازلهم ولم يتبق سوى زاري وأربع نساء أخريات ليس لهن أسرة. وهذا الملجأ واحد من حوالي 30 منشأة من هذا النوع في أفغانستان وعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، اختفى شريان الحياة في هذه الملاجئ تقريباً حيث أغلقت معظمها بناء على طلب طالبان.

ويعني ذلك أن النساء أعدن إلى منازلهن، وغالباً ما يتم إعادتهن إلى المعتدين عليهن، أو نقلهن إلى أماكن سرية. وبالنسبة لأولئك اللواتي ما زلن يعملن، مثل زاري، فإن المستقبل مجهول وغير مضمون.

