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عربيات ودوليات

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مناورات إيرانية على حدود أذربيجان


طهران- الوكالات: أطلق الجيش الإيراني مناورات عسكرية شمال غربي البلاد على حدود أذربيجان بمشاركة المدفعية وألوية مدرعة وطائرات مسيرة وأدوات حرب إلكترونية، وسط توتر بين الجارتين، بعد فرض حكومة باكو تعريفات، مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية «ناغورني قره باغ» المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا. وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إن المناورات الحالية تزداد أهمية في ظل «الحضور الإسرائيلي العلني والخفي» و»التواجد الملحوظ لإرهابيي داعش» في المنطقة.


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