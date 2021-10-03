القطريون انتخبوا برلمانهم

عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: أدلى القطريون امس باصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الأولى من نوعها، والتي سينتخب بنتيجتها 30 عضوا في هذا المجلس.

وتدور هذه الانتخابات في 30 دائرة وقد أظهرت فترة الحملات الانتخابية حركة لافتة لم تقتصر على الفضاء العام، بل انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة نقاش واسعة بشأن البرامج. ويتنافس 284 مرشحا بينهم 28 امرأة للفوز بـ30 مقعدا من إجمالي 45، ويعين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا.

وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين منذ منتصف سبتمبر الماضي لمدة أسبوعين، قبل أن تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لعملية التصويت.

وكان أمير قطر قد أعلن في نوفمبر عام 2020 عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021، بموجب تعديل دستوري صادر منذ عام 2004، لكنه اعتبر أن «الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية».وفي 29 يوليو أصدر أمير قطر قانونا بشأن تكوين مجلس الشورى وصلاحياته. وبحسب القانون يتكون مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 عضوا منهم بالاقتراع السري المباشر، فيما يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

واغلقت صناديق في الساعة 15,00 بتوقيت غرينيتش (السادسة مساء بتوقيت الكويت)، ومن المتوقع صدور النتائج ليل السبت الاحد.

ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.كما ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين.وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفق مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك «إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل».

وقالت منيرة، وهي مؤلفة كتب أطفال، «مع امتلاك فرصة التصويت، أشعر أن هذا فصل جديد».

وأضافت «أنا سعيدة حقا بعدد النساء المرشحات في الانتخابات».وقال خالد المطوع، وهو مرشح في حي المرخية، إنه يخوض هذه التجربة لأول مرة حيث يلتقي بأناس يتحدثون بشأن الأمور التي يحتاجها القطريون. وتابع أن الهدف في النهاية هو تطوير المجتمع وبذل أقصى الجهود لمساعدة الشعب والحكومة.

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الانتخابات الشهر الماضي بأنها «تجربة» جديدة وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول «الدور الكامل لأي برلمان».

