إقبال كثيف.. وتدابير صحية مشددة

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الدوحة- الأناضول : شهدت قطر، امس إقبالا كثيفا من الناخبين للمشاركة في أول اقتراع لمجلس الشورى في عموم البلاد. وسجل اقبال لافت من الناخبين بمختلف الفئات العمرية، وسط تدابير مشددة لتسيير العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشاد مغردون قطريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتنظيم سير العملية الانتخابية لأول مجلس شورى في بلادهم. وقال مبارك الخيارين عبر «تويتر» «تنظيم انتخابات مجلس الشورى ممتازة كان طابوراً مش طبيعي (مزدحم) فتوقعت أصوت خلال ساعة أو أكثر لكني خلصت (أنهيت التصويت) خلال ربع ساعة».

فيما غرد حمد المريزيق قائلا «سعداء جميعا بهذا العرس القطري والمشاركة في انتخابات قطر الأولى والتصويت واختيار المرشح المناسب.. عملية التصويت سلسلة جدا ومنظمة». بدوره، قال خالد بن مبارك الكواري «أجواء انتخابية جميلة في جميع الدوائر، وانعكس أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، الحمد لله على نعمة قطر وأهلها الأوفياء الذي يساهمون في إنجاح أول انتخابات مجلس شورى». ويعود تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972، ويعد الهيئة التشريعية التي تتولى مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، كمشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسة العامة.

