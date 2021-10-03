السيسي: عدم التدخل في القضاء قاعدة ذهبية لن أحيد عنها

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انه لا يتدخل ابدا في اعمال القضاء وقال «إن عدم التدخل في شؤون القضاء قاعدة ذهبية «لن احيد عنها».

واوضح الرئيس السيسي في كلمة له اثناء حضوره الاحتفال بـ «يوم القضاء المصري»، أمس انه كان له الشرف ان يكون شقيقه من ضمن اعضاء القضاء، والذي تعلم منه الدور والمكانة والمسار التي تتطلبها العدالة في مصر.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان عدم تدخله في اعمال القضاء المصري «قاعدة ذهبية» لا يستطيع ان يحيد عنها».

وقال في كلمته لرجال السلك القضاء الحاضرين الاحتفالية ؛«لن تسمحوا لي اساسا انني اتدخل، وانا احترم هذا، وانتم تتحملون المسؤولية في اصدار احكامكم، ومصر دولة القانون العزيزة بقضائها وكل الاحترام والتقدير لكم».

واضاف: «المستشارون الاجلاء اتوجه بالتهنئة لكل عضو في الهيئات والجهات القضائية بمناسبة يوم القضاء المصري.. نؤكد ان مؤسسة القضاء احدى السلطات الرئيسة للدولة، لما تحققه من عدالة تنشر الطمأنينة لكل مواطن».

كما اشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بالمستشار عدلي منصور مؤكدا انه «قاد الدولة في وقت من اصعب الاوقات».

وشهدت احتفالية يوم القضاء المصري تكريم السيسي لاسرة النائب العام الراحل هشام بركات بمنحهم وشاح النيل.

كما حصل الرئيس المصري في احتفالية يوم القضاء المصري على درع القضاء.

يشار الى ان النائب العام المصري الراحل هشام بركات استهدف باستخدام سيارة مفخخة لدى خروجه من مسكنه بضاحية مصر الجديدة ويعد اكبر مسؤول مصري يقتل على يد الارهابيين منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان عام 2013، عقب مظاهرات شعبية واسعة.

من جهته، قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ان سعي الرئيس السيسي لدعم القضاء والعمل على استقلاله مرئي للجميع وان الرئيس اول من فعل الدستور في تمكين المرأة بجميع الهيئات القضائية، ومنها القرار التاريخي بتعيين قاضية للمحكمة الدستورية.

واضاف مرعي خلال كلمة له نحتفل باول عيد موحد للهيئات القضائية عقب توجيهات الرئيس بذلك ووصف تلك اللحظة بالتاريخية.

وشدد على ان الرئيس السيسي اول من وجه بالعدالة الالكترونية لرقمنة العدالة المصرية لجعلها سريعة ناجزة.

واشاد المستشار مرعي بقرار السيسي التاريخي بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا لتجلس مع زملائها قضاة هذه المحكمة على المنصة العالية للقضاء الدستوري المصري مشاركة في ارساء العدالة الدستورية.

