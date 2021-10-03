الفريق زكي: مصر تمتلك منظومة تسليح متطورة

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: اكد وزير الدفاع المصري، الفريق اول محمد زكي امس ان مصر تمتلك منظومة تسليح متطورة، وهي قادرة على الدفاع عن أمنها القومي».

جاء ذلك خلال حضور الفريق اول زكي، تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة «رعد- 32» بالذخيرة الحية، التي قامت بها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بمشاركة الافرع الرئيسة للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة، في اطار خطة تدريب قتالي لتشكيلات ووحدات القوات الخاصة للمظلات والصاعقة، في اطار خطة تدريب قتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وشدد وزير الدفاع المصري على ان «القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن امن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف».

