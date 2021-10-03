كويت سنة 2028

آراء

تحياتي لكم جميعا، أنا اليوم أبعث لكم رسالتي من المستقبل تحديدا سبع سنوات بيني وبينكم ويسرني إخباركم بأن الأمور طيبة ولله الحمد وشواهد التطور النابع من طموحاتكم أصبحت واقعا والمستوى فاق توقعاتكم وسوف أنقل لكم جزءا من هذا الواقع الجميل، سأبدأ بالحكومة الالكترونية فاليوم كل المعاملات صغيرة كانت أم كبيرة تنجز عن طريق الهاتف النقال وعلى طاري الهاتف أنا اكتب لكم رسالتي من هاتفي الجديد المصنوع في الكويت تصوروا دخلنا في سباق الهواتف الذكية وتفوقنا على غيرنا بالتكنولوجيا والجودة، لا تستغربوا فصناعة التكنولوجيا الوطنية اصبحت جزءا رئيسيا من نشاطنا الاقتصادي حتى أن كثيرا من الشركات العالمية الكبرى نقلت مصانعها الى مدينة الابداع والابتكار التي تنافس السيليكون فالى في أميركا وذاع صيت عدد من شباب الكويت عالميا بسبب ابداعاتهم وابتكاراتهم ونجاحاتهم، وهل تذكرون حلم المركز المالي أبشركم بأننا نعيشه اليوم وأصبحنا مركزا مؤثرا على الأسهم والعملات العالمية والفرص الاستثمارية، وأكبر المؤسسات المالية تواجدت في قلب مدينة الحرير هذه المدينة العصرية التي تحتضن المركز المالي ومدينة الابداع والابتكار، وقبل أيام سمعت عن الجائزة العالمية للابتكار والذي فاز فيها مركز الكويت العالمي لبحوث البترول في الأحمدي هذا المركز المتميز الذي اصبح منارة لشركات النفط العالمية، وابشركم تم تحويل ثلاثة مستشفيات حكومية الى مستوى عالٍ وتدار من قبل اكبر مستشفيات أميركية وأوروبية حتى اصبحت وجهة للكثير الذين يزورون الكويت للعلاج، هل تصدقون كلما تذكرت مستوى المدارس في وقتكم أضحك لأنكم لن تتخيلوا وضعنا التعليمي اليوم وكيف تطورت المدارس الحكومية والتي تدار حاليا باسلوب ابداعي ويساند تطورها بعض الشركات الوطنية في مدينة الابداع والابتكار، اما السياحة فجزيرة فيلكا أصبحت معلما سياحيا يدمج بين التراث والتكنولوجيا فلا سيارات تقليدية ولا زحمة كل ما فيها قطارات وسيارات ذاتية القيادة ويا جمال المدينة الترفيهية العملاقة يا جماعة جزيرة فيلكا أصبحت تضاهي أي مدينه سياحية حول العالم، أتذكر قلقكم على الشباب وفرص العمل والتي اصبحت متاحة للجميع علما بان النسبة الاكبر من الشباب يتجهون نحو سد الطلب في مدينة الحرير من قبل الشركات الصناعية والتكنولوجيا والمؤسسات المالية حتى اصبح الشباب من الجامعة يتلقون عروض عمل سواء حكومي أو خاص، بالنسبة للجامعة طبعا اصبحنا معلماً ثقافياً جميلاً يقدم شهادات الدكتوراه بأعلى مستوى واليوم أصبحت ضمن اكثر الجامعات تطوراً وابداعاً في العالم، وهناك الكثير من الانجازات لكنني سأكتفي بما ذكرت ولكم مني السلام وتذكروا بأن القادم أجمل.

نأخذ نفسا عميقا،،،

أعلم بأن الكثير منكم يقول بقلبه «ودي أصدقك بس قويه قويه» لكن هذا واقعي اليوم وانا في سنة 2028 والمشاريع لن تنتهي والتطور كما يقولون في بداياته، وتذكروا بأن التوقع سوف يعكس الواقع، فتوقعوا الافضل يأتيكم الأفضل.

