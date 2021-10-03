ماذا نريد من الحوار الوطني؟!

آراء

وجَّه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد كلاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية الى حوار وطني، ويهدف الحوار الى توحيد الجهود بينهم وتعزيز التعاون لنهوض الكويت، وتوجيه جميع الطاقات والامكانات لخدمة الوطن، ونبذ الخلافات وحل كل المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية، وهذه الدعوه تكون في اطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.

ان هذه الدعوه الكريمة من سموه لهي محل تقدير لدى كل الكويتيين، لأنها توضح بأن قائد السفينة مطلع بشكل مباشر على كل مطالب الشعب، ويرغب في توفير العيش المناسب والحياه الكريمة له.

ويبقى الدور الأكبر على المدعوين (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية)، لبحث كل الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا أن يكون الحوار مقتصراً على أجزاء دون أخرى، كما يجب على المدعوين البعد عن الأنا في بحث المواضيع محل النقاش، وعدم التشبث بالرأي أثناء الحوار، بل يجب عليهم أن يتم بحث كل نقطة بكل تفاصيلها ويكون الاتفاق وفق المصلحة العليا للبلاد.

ان المواضيع التي يرغب في حلها أغلب مكونات الشعب تتركز في مواضيع أساسية وهي:

? معالجة معوقات المشكلة السكانية (توفير السكن للمواطنين والتركيبة السكانية).

? بحث مشكلة ارتفاع أسعار المنتجات وسبل علاجها.

? تهيئة البيئة المناسبة لخلق جيل تعليمي مميز.

? معالجة التمييز في الرواتب الحكومية وتعديل ضوابط التعيين للموظف والقيادي.

? الاتفاق على حلول واقعية للنهوض بالاقتصاد.

? حل مشكلة المواطنين المهجرين وفق المصالح العليا للبلاد.

? وضع نظام انتخابي يقوم على المساواة بين المواطنين.

? تطبيق العقوبة على كل فاسد يثبت فساده مع استرداد المبالغ التي استحوذ عليها.

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تتميز السياسة بالأخذ والعطا، وهنا يظهر الشخص السياسي المحنك من الشخص غير المحنك، كما ان الدنيا فرص، ليس بالضرورة أن أخذ كل شيء، لكن الأهم أن لا أترك كل شيء.

