سيدنا الحسين «عليه السلام»

آراء

أتينا لأجل لقاء المنارة

لأجلك يا جد هذي الزيارة

ويا بن البتول وسبط الرسول

رشفت رحيق المنى بغزارة

فأنت الحفيد وأنت الشهيد

ولله عشت، فنعم التجارة

وأنت الربيب بقلب الحبيب

فصنت لنا الدُّر دُرَّ المحارة

نشأت بحجر النبي الزكي

ولاعبت لحيته في نضاره

تنعمت بالحب طفلاً جميلاً

وأورثت نهجا قوي العماره

كبرت وسرت على دربه

وأنطقت بالحق طيب العبارة

فعاداك أهل الخِنا بعدما

بدت في محياك تلك الإشاره

وقاتلك السفهاء بغدر

جروا خلف دنياهمو بالحقاره

تطاول أشقاهمو بالرماح

ومدت اليك يد بالجساره

أراقوا دماك بلا رأفة

ولم يحفظوا للنبي اعتباره

وداسوك حقدا وغلا بدا

وشاء الإله وكان اقتداره

هنا قد سكنتم بمصر التي

على النيل كم قد بنت من حضاره

بأرض الحجاز ثرى جدكم

نبي الهدى ورسول البشاره

وفي مصر أم الدنى والورى

بنيتم لآل النبي الوزاره

لكم كل حب وتلك التي

حظيتم بها رغم كل خساره

وظلتم على الهام رمز التقى

جبلتم عليه بكل جداره

ومهما تربص عادٍ بكم

فآل النبي شموس الصداه

وآل النبي معين النقاء

وآل النبي رموز الطهاره

وصلى الإله على المصطفى

بكل زمان وكل إماره

نبي تعبد لله صدقا

ونودي (اقرأ) بجوف المغاره

وآلٍ كرام همو عترةٍ

نجاة لأهل النهى والنظاره

