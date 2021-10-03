الدهشة الفلسفية

آراء

أرانا مُوضِعِينَ لأمر غيبٍ ونُسحرُ بالطعامِ والشرابِ!

امرؤ القيس

«الإنسان مشغول دائماً بمعرفة الأسرار واستطلاع الغيوب..

يريد أن يزداد قوة.. يريد أن يحكم ويضر وينفع، ويعز ويذل..

يريد أن يهزم الموت، ويفض لغز القدر.. ويعرف المستقبل..»

بهذه الكلمات التي قرأتها في ميعة الصبا لمصطفى محمود، وأن اشعر إن تلك هي مهمتي في الحياة..

عاشق وشغوف للمعرفة لا يصرفها عني سأم ولا يثني عنها ملال..

وطفقت ابحث واقلب في صنوف المعرفة، وشتى أنواع العلوم..

كلما خطوت خطوة في العلم..

تراجعت خطوات أمام جهلي وقلة حيلتي..

وعشت طويلا في اكناف الحيرة!

ولم اجد في نفسي حرجا أن اقرع كل أبواب المعارف.. وان اخذ كل منها بطرف.. من فيزياء وادب واجتماع وفلسفة وعلم نفس وأديان..كأطايب الحلوى، ونفضل بعضها على بعض في الأكل.

والقراءة قراءتان.. في الكتاب المسطور والكتاب المنظور.. كتاب مدرسة الحياة..

واكثر ما اثر بي في الأوان الأخيرة التنازع بين العلم والايمان..

بين حقائق داروين التي تصدقها العلوم كل يوم، وبين رواية قصة الخلق!

من الانفجار الكبير، وقطة شرودنغر، وتجربة الشق المزدوج ونظرية الكوانتم، وهل هناك كائنات متقدمة تقطن في المجرات، وبين ضمير دستويفسكي وحير شكسبير وانف غرونوي وجدلية محفوظ..

بين عشق الحلاج والرومي.. ومطرقة نيتشه وفورباخ

والتوهان والضياع بين حفريات فوكو وثقافة السلطة!

من نحن؟ ومن اين جئنا؟ وماذا بعد؟

ما مصادر المعرفة.. هل هي الحواس ام العقل ام الروح والقلب والحب؟ «أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفتُ الله»

ما مدى تقبل الإنسان أن يعيش طوال عمره وهو مخدوع!

تتجاذبه أهواء.. بين ثورة الشكوك وقلب عطوف..

بين برد يقين وصراع الشك في كل شيء..

بيد اني تحقق بحكمة سقراط التي قالها منذ اكثر من الفي عام:

«اني اعلم شيئا واحدا، هو اني لا اعلم شيئا!»

فالإنسان كلما حاول ان يزهو بنفسه، ويظن أنه علم شيئا من الأشياء، يكون الرد من أبي نواس «حفظت شيئا وغابت عنك أشياء»

وهكذا هو الفيلسوف.. رجل سالك.. هيهات أن يصبح يوما واصلا

يروى إن الحلاج وقف في مفترق طرق، وإذا بسائل يسأل: أين حارة اليهود؟ فاومأ يمينا واذا بآخر يسأل: اين حارة المسيحيين؟ فاشار بيساره، ثم قال بصوت عال:

حارت اليهود.. وحارت النصارى.. وحار المسلمون.. وانا في حيرة حيرة حيرة!

يقول أرسطو «إنما الدهشة هي الأم التي أنجبت الفلسفة»

بينما هناك من يشغل بالطعام والشراب والنساء وتكديس الاموال..

وهناك من يشغل بمعرفة الغيب وفتح مغاليق الاسرار..

ولكل وجهةٌ هو موليها..

يقول سقراط : «الأجوبة عمياء.. وحدها الأسئلة ترى»

