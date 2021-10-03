نريد تفسيراً!

آراء

نريد تفسيرا لبقاء بيوت الدعارة مشرّعة في تركيا أردوغان المسلمة!

نريد تفسيرا لتعهد ماكرون فرنسا بدفع رواتب الجيش اللبناني من دون سائر الموظفين في لبنان!

نريد تفسيرا لبقاء العسكر في الحكم. وعدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في معظم الجمهوريات العربية!

نريد تفسيرا لعدم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة!

انظروا كم رئيس «أجى وراح» لإسرائيل اليهودية وكم رئيس «أجى وراح» لفلسطين العربية!

نريد تفسيرا لتمسك الفلسطينيين بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم ويسمحون للأردن بالإشراف على المقدسات فيها!

هل نحن الفلسطينيين قاصرون؟!

نريد تفسيرا لتفوق دولة إسرائيل في كل مناحي الحياة على الدول العربية رغم أنها أصغر عمرا من أصغر عمر دولة منها وأقلّ سكانا!

نريد تفسيرا لقبول العرب والمسلمين أن يأكل إخوانهم في قطاع غزة من طعام عدوتهم إسرائيل وأن يشربوا من مائها ويتداوا من دوائها ويضيئوا بيوتهم وشوارعهم من كهربائها!

نريد تفسيرا لرفضنا تطبيع دول عربية مع إسرائيل ومنا نحن الفلسطينيين من ينسّق أمنيا معها!

نريد تفسيرا لاستثمار حماس في السودان بدلا من قطاع غزة

وتفسيرا لمصادرة عسكر السودان لأموال أسرانا وفقرائنا الفلسطينيين!

نريد تفسيرا لأن نقاتل نحن الفلسطينيين الفقارى في قطاع غزة إسرائيل نيابة عن دول غير عربية لا تريد أن تقاتلها بجيوشها النظامية عبر أراضيها وسمائها!

نريد تفسيرا لأن يدرّس المدرّس الأول في معظم مدارسنا منهجا واحدا بربع نصاب المدرّس العادي بذات القسم مع زيادة راتب في الوقت الذي يدرّس فيه المدرّس العادي أربعة أو ثلاثة مناهج دراسية براتب أقل مع التحضير ووضع أسئلة تقييمات وأسئلة واجبات

وتصحيحها وكتابة محاضر الاجتماعات! هذه بطالة سافرة وفهم خاطئ للمسؤولية!

نريد تفسيرا لتأخر معظم الدول العربية في التعليم الحديث وفق المعايير والتقييمات الدولية للتعليم في العالم!

نريد تفسيرا لتدريس البعض من المدرّسين والمدرّسات مواد دراسية في بعض المدارس الخاصة لم يتخصصوا بدراستها جامعيا وقبول تقدير «مقبول» للعمل فيها بينما تشترط وزارة التربية الكويتية تقدير «جيد» على الأقل للعمل في المدارس الحكومية والتخصص الجامعي والانتظام (الدوام) في الجامعة لا الانتساب إليها!

نريد تفسيرا لكثرة اللصوص والغشاشين والنصابين والكذابين والمفترين والكسالى والعنصريين في الدول العربية المسلمة!

وللكلام بقية.

