بليز.. لؤلؤة سياحة اللاتيني التي تجذب ملايين السياح

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تعد دولة بليز جوهرة السياحة في اميركا الوسطى فهي بليز تشتهر بجمالها الاستوائي والمغامرات وبالشواطئ الرملية البيضاء المظللة بالنخيل والشعاب المرجانية وتشكيلات الكهوف والحياة البريَّة وأجواء الكاريبي الداعية للاسترخاء، بالاضافة الى انها تضم اجمل مواقع الغوص على مستوى العالم حيث تملك أكبر حاجز مرجاني في نصف الكرة الغربي.

وتقع دولة بليز بين المكسيك وغواتيمالا، وكانت تعرف باسم هندوراس البريطانية خلال الفترة الاستعمارية، تقدم هذه الدولة الصغيرة عددا قليلا من المدن لكل منها طابع خاص، بالاضافة الى عدد من الغابات الصنوبر الكثيفة و طبيعتها الرائعة وما تتمتع به من تنوع بيولوجي،

وبصرف النظر عن جميع الكنوز الطبيعية التي تمتلكها بليز، فان شعبها الودود ذو الأصول المتنوعة هو كنزها الأكبر لما يقدمه للبلاد من مزيج ثقافي وتراثي، بالاضافة الى انها الدولة الوحيدة الناطقة بالانكليزية في أميركا الوسطى.

الطعام في بليز متنوع مثل سكانها مع مجموعة رائعة من الأطباق التي تعكس ثقافتها، لذلك لا عجب أن تصنف تلك الوجهة من الوجهات المميزة للذواقة من محبي الطعام، ولعل المأكولات البحرية التي تقدم في جميع المطاعم هناك، والتي تقدم بطريقة مميزة.

واصبحت بليز التي تملك جزءاً ليس بالقليل من أطلال حضارة المايا القديمة واحدة من أكثر الوجهات السياحية الشعبية في المنطقة، فبامكان الزوار الاستمتاع بكل شيء بدءا من الغوص والغطس الى استكشاف الغابات، فقد صُنفت لونلي بلانت دولة بليز كواحدة من أفضل الوجهات التي يجب زيارتها في عام 2019، كما أوصت ناشيونال جيوغرافيك وكوندي ناست ترافلر بزيارتها هذا العام.

وتتزايد أعداد السياح الى بليز التي تريد ان تكون ضمن أهم الوجهات السياحية في المنطقة، وتظهر أحدث الأرقام التي نشرها مجلس السياحة العالمي زيادة بنسبة 14.6% في الاقامة السياحية خلال العام الماضي، وهذه الأرقام تجعل من بليز الوجهة الأسرع نموا في منطقة البحر الكاريبي.

ولعل أفضل مناطق الجذب السياحي في بليز تشمل الشواطئ بالدرجة الأولى حيث ستنعم بأكثر من 290 كيلومترا من الساحل الكاريبي الرائع، ناهيك عن مئات الجزر الاستوائية المثالية.

الحياة البحرية

كما يعتبر الغوص والغطس من أهم الأنشطة السياحية، فالشعاب المرجانية التي تشكل جزءا صغيرا من مياه المحيط المطلة على بليز تضم ??25% من اجمالي الحياة البحرية، ويعتبر الحاجز المرجاني البليزي جزءا من ثاني أكبر حاجز مرجاني في العالم، وقد صنّف بعض علماء الأحياء البحرية «الحفرة الزرقاء في بليز» كواحدة من أفضل 10 مواقع للغوص على هذا الكوكب.

الحياة البرية

وعندما نوجه النظر الى الحياة البرية الأكثر اثارة للاهتمام في أميركا الوسطى، فالطبيعة لها مكانة مرموقة حيث تم تخصيص أكثر من ثلث بليز كمحميات طبيعية محمية أو حدائق وطنية، والتي تعد موطناً لمجموعة متنوعة من أنواع النباتات والطيور والبرمائيات والزواحف والحياة البحرية وهي تعج بالمناظر الطبيعية البكر وبالحياة البرية، بما في ذلك طيور الطوقان والببغاوات والقرود وحتى الجاغوار.

مدينة بليز

هي أكبر مدينة في بليز تقع على شبه الجزيرة الصغيرة،و كانت العاصمة ولكن بعد تعرضها للعديد من الفيضانات وغيرها من أضرار الاعصار، أدى الى اتخاذ الحكومة لقرار نقل العاصمة الى بلموبان في 1970، معظم السياح يزورا مدينة بليز كمركز النقل ويقضون وقتا قليلا في المدينة،ولا تزال مدينة بليز هي المركز الثقافي والتي تقدم عددا كبيرا نسبيا من المعالم الثقافية.

Belize City.

هوبكنز

القرية الصغيرة من هوبكنز، جنوب دانغريغا والتي تمتد على طول الخليج، وربما تشتهر كمركز ثقافي من السكان الغاريفونا في بليز. الغاريفونا هم المتحدرون من افريقيا وجزيرة الكاريبية، المدينة تستضيف احتفالات العطلة الوطنية الخاصة، يوم هوبكنز، وترحب بالاحتفال الناس على الغاريفونا في عيد الاستقلال أيضا.

كي العنبر

كي العنبر هي أكبر الجزر في بليز، وهي المكان الاستوائي. كي العنبر هو احد أفضل الأماكن للزيارة في بليز لأنها تقدم عطلات الكاريبي مع الشواطئ الكلاسيكية، والاقامة على مستوى عالمي، والطعام الرائع والاسترخاء جدا.

بلاسينسيا

تضم بلاسينسيا للقرى الثلاث من شاطئ مايا، وبها العديد من عناصر الجذب الأكثر شعبية في قرية بلاسينسيا من مسار المشاة المعروف باسم «الرصيف»، وهو قطاع اصطف مع المحلات التجارية والعديد من الحانات والمطاعم. وتتركز معظم الأنشطة في بلاسينسيا حول المناظر الطبيعية في شبه الجزيرة الكورية، بلاسينسيا لاجون هو مكان عظيم على طول الأراضي الرطبة للحياة البرية مثل خراف البحر والدلافين، التماسيح والطيور.

كاراكول

تقع على رأس هضبة فاكا، بامتداد 500 متر (1650 قدماً) فوق مستوى سطح البحر، كاراكول هي أكبر موقع للمايا في بليز، وهي واحدة من أكبر المدن القديمة في مايا، مع ما يقدر بحوالي 150،000 لعدد سكانها، أي أكثر من ضعف عدد سكان مدينة بليز.

كاي كولكر

كاي كولكر قد لا توفر الشواطئ الجميلة، الا انها تتميز بالأسعار الرخيصة مع توفير الحانات والمطاعم التي تستقطب أعداداً كبيرة من السائحين الذين يبحثون عن الراحة من السفر في جميع أنحاء أميركا الوسطى. يمكن الوصول الى الجزيرة الصغيرة بواسطة طائرة صغيرة أو التاكسي المائي من مدينة بليز، يمكن الاستمتاع بالأنشطة الأكثر شعبية على كولكر كي مثل الغطس والغوص، تقدم كاي كولكر بعض أفضل مناطق الغوص في البحر الكاريبي.

بليز الحاجز المرجاني

يمتد بليز الحاجز المرجاني الى 300 كيلومتر (190 ميلا) بمقطع طويل من نظام أميركا الوسطى للحاجز المرجاني، وهو ثاني أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم بعد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وهو من أهم مقصد سياحي في بليز، له شعبية لرياضة الغطس والغوص وجذب ما يقرب من نصف جميع السياح لها.

وهناك جزء كبير من الشعاب المرجانية والمحمية من قبل نظام بليز للحاجز المرجاني الاحتياطي، والتي تضم 450 من الجزر الصغيرة المنخفضة، و 3 جزر مرجانية. وتشمل الشعاب المرجانية أيضا لواجهة الغوص الأكثر شهرة في بليز.

الكهوف المختلفة

تم استخدام الكهوف في بليز على نطاق واسع من قبل المايا القديمة لاقامة الاحتفالات المختلفة، واليوم يمكن اكتشاف عدد كبير من تلك الكهوف الرائعة في جميع أنحاء البلاد، والتي يأتي في مقدمتها كهف تشيكيبول، الذي يعد الأطول في أميركا الوسطى، ويقدم بالفعل كنزا من العجائب الجيولوجية والأثرية التي تستحق الاكتشاف.

