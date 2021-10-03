«عكاز».. تسألكم الإنقاذ!

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لم تحظ اصغر جزر الكويت ذات التسميات المتعددة والتي لا تبعد عن الساحل كثيرا بالاهتمام الكافي بها رغم قيمتها التاريخية والاثرية الا في الاونة الاخيرة.

وتقع جزيرة عكاز في جون الكويت الى الشمال الغربي من ميناء الشويخ مقابل جامعة الكويت وتحمل هذه الجزيرة عدة أسماء منها جزيرة القرين وأم النمل الصغرى و الجزيرة الصغيرة و جزيرة الشويخ والجزيرة البيضاء. ويطلق عليها البعض في الوقت الحالي اسم جزيرة الحاويات منذ ان الحقت بميناء الشويخ في بداية السبعينيات واصبحت تستخدم منطقة لتخزين الحاويات القادمة من خارج الكويت.

وأوضحت ادارة الاثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ان اعمال الاستكشاف الاثري تأخرت في هذه الجزيرة بالرغم من الاشارات الواردة في دراسات المختصين ولم تبدأ الا في عام 1978 عند تكوين البعثة الكويتية - الاردنية للقيام باعمال التنقيب الاثري في الجزء المتبقي منها.

ويشير تاريخ الجزيرة الى أن اقدم اشارة استدل بها على الجزيرة كان من خلال ما قامت به البحرية البريطانية قبل سنين من عمليات مسح بحري لمنطقة جون الكويت حيث وجدت هذه الجزيرة في خرائطهم بمسمى جزيرة القرين. وذكرت ان تاريخ الجزيرة يشير الى انها رغم صغر حجمها كانت تستخدم مركزا من مراكز صيد الاسماك في جون الكويت كما كانت تستخدم كمنتجع صيفي يؤمه بعض السكان نظرا لاعتدال جوها.

وقالت ان زوجة المندوب السامي البريطاني للكويت سابقا السيدة ديكسون ذكرت في كتاباتها وجود كسر فخارية اثرية في الجزيرة متناثرة على سطح التلال الاثرية التي كانت موجودة في الجزيرة ولكن دون تحديد أماكن انتشارها. وفيما يخص تاريخ عمليات التنقيب اوضحت ان «فريقا من جامعة جون هوبكنز الاميريكية قام عام 1973 بزيارة للجزيرة وذكر ان المواد الاثرية الموجودة على سطحها تعود الى فترات تاريخية مختلفة منها ما هو اسلامي يعود الى القرن السابع عشر الميلادي ومنها ما يعود الى القرن الثاني الميلادي

وهو مستورد من منطقة البحر الابيض المتوسط كما يعود البعض منها الى الفترة الكاشية عام 1500 قبل الميلاد». وورد في تقرير منظمة اليونسكو «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» عام 1974 ان الاكتشافات السطحية للجزيرة توصلت الى وجود قطع محفورة من العصر البرونزي وعملات اسلامية تعود الى عصور اسلامية مختلفة.

وتشير الدراسات الى ان مساحة الجزيرة كانت 12 الف متر مربع وكان على سطحها سبعة تلال اثرية ولكن عندالحاق الجزيرة بميناء الشويخ في اوائل السبعينيات تمت ازالة جميع هذه التلال الاثرية ولم يتبق منها الا التل الكبير الذي تمت فيه جميع اعمال التنقيب الاثري.

وبينت ان هذا التل المتبقي ازيلت اجزاء منه من قبل المؤسسة العامة للموانىء كما تم بناء فنار فوق سطح الموقع لارشاد السفن القادمة في فترة الستينيات ما أدى الى تدمير الطبقات الاثرية.

وقالت انه «نظرا للاخطار التي احاطت بالاجزاء المتبقية شكلت ادارة الاثار بعثة عربية للتنقيب عن الاثار عام 1978 واطلق عليها اسم «البعثة الكويتية - الاردنية» اشارت في تقاريرها الى المراحل التاريخية التي مرت بها الجزيرة.

واستدل من خلال المواد الفخارية التي تم العثورعليها انها كانت تصنع محليا في الجزيرة وان الاعداد الكبيرة من هذه المواد تدل على وجود صناعة متطورة وواسعة زادت عن حاجة السكان ما ادى ذلك الى تصديرها للخارج. وتذكر التقارير ان المعثورات والمخلفات البشرية تثبت ان المجتمع في الجزيرة كان يعتمد في حياته اليومية على نشاط الصيد البحري وكانت له ثروته الحيوانية.

وبينت انه تم تشكيل بعثة كويتية - فرنسية للتنقيب في الجزيرة منذ عام 1993 وحتى 1997 كشفت ان الجزيرة مرت باربع مراحل استيطانية منذ القرن الاول قبل الميلاد و حتى الفترة الاسلامية العباسية وهي اخر مرحلة استيطانية للموقع وتمثلها اجزاء من كنيسة عثر بجانبها على قبر ملاصق لجدارها لهيكل عظمي لانسان اثبتت الدراسات الاولية ان عمره يتراوح ما بين 60 و70 عاما ومن المحتمل انه كان لاحد الرهبان.

وقالت إن «الكنيسة التي تم العثور عليها تعتبر من أهم الاكتشافات العلمية في هذا الموقع وتسلط الضوء على الديانة المسيحية في منطقة الخليج العربي وذلك بمقارنتها بالكنيسة التي اكتشفت في جزيرة فيلكا عام 1990». وتطرقت الى اعمال التخريب التي قام بها أفراد جيش النظام العراقي عام 1990 اثناء غزوهم الكويت حيث قاموا بازالة اجزاء من التل بواسطة الجرافات كما قاموا ببناء خندق على سطحه في وسط الظواهر الاثرية وازالوا السور المحيط بالمواقع الاثرية.

