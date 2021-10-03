هبة الحسين مع حياة الفهد في «سنوات الجريش»

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انضمت الفنانة هبة الحسين الى فريق مسلسل سنوات الجريش وتتعاون فيه مع الفنانة القديرة حياة الفهد ومن المقرر ان يتم بدء التصوير خلال الفترة القريبة المقبلة والمسلسل أحداثه مأخوذة من الواقع، تعود لحقبة زمن الحرب العالمية الثانية (1940)، وما خلفته الحرب من أضرار، وخاصة على دول الخليج العربي، وكان بعضهم يطلق على تلك الحقبة الزمنية بـ سنوات الجريش، ويوّجه المسلسل رسالة مهمة بأن الحرب تخلف الدمار والكوارث على الامم والشعوب، وأن أبناءنا وأحفادنا عاشوا في حياة معيشية صعبة، بينما اليوم نجد في دولنا في الخليج العربي الامن والامان والاستقرار وهذه نعمة كبيرة من الله، وقد كتب على بوستر العمل الذي طرح قبل يومين، مقطع من شعر محمود درويش الذي قال فيه: ستنتهي الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها الشهيد.

مسلسل سنوات الجريش من فكرة حسين المهدي، وتأليف وسيناريو وحوار محمد النابلسي، وإخراج مناف عبدال، ويشارك به إلى جانب الفنانة حياة الفهد مجموعة من الفنانين والفنانات الخليج.

