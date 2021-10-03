نبيل الفيلكاوي لـ «النهار»: المعتدون «كانوا ناوين على الشينة»

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استنكرت العديد من الجهات الاعلامية والثقافية والتعليمية والفنية حادث الاعتداء الذي تعرض له نقيب الفنانين

د. نبيل الفيلكاوي وابنه للاعتداء بساطور من قِبل شابين كانا في حالة غير طبيعية وذلك خلال معرض تشكيلي كانت تقيمه النقابة من على جسر المارينا مول لمناسبة الذكرى الأولى للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقد اوضح الفيلكاوي لـ «النهار» عن ظروف الحادث قائلا: «اقتحم شابان المكان وذهبا يعبثان باللوحات الفنية وعندما حاولنا ان نوقفهما وخلال حديثنا معهما «كانوا ناوين على الشينة» فأخرج أحدهما ساطوراً واعتدى وأصبت بطعنة في يدي وأخرى في ساقي، بالإضافة إلى شرخ في قرنية العين، تم إسعافي إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج إزاء الطعنات، أما ابني حمد، فقد تعرض لضربة قوية بالساطور على ساقه، حيث نُقل على إثرها إلى مستشفى الرازي. وأضاف: أنا اشكر الجميع على اهتمامهم وسؤالهم عني وعن حالة ولدي حمد واحب أن أطمئنهم ان الامور عدت على خير وانا افضل على الرغم من الاصابات التي تعرضنا لها ولكن نحمد لله انها لم تصل الى الاسوأ واشكر ايضا كل

من تواصل معي عن طريق الاتصال او استنكر هذه الحادثة التي تعرضنا لها وبعدها أعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على المعتدين واحتجازهم في مخفر السالمية».

وبدورها اصدرت نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتيين بياناً عن تلك الحادثة حيث تضمن «ما تعرض له نقيب الفنانين د. نبيل الفيلكاوي من حادث

غدر تعرض على أثره إلى إصابات بالغة ونقل إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج، ونهيب من الداخلية ضرورة تكثيف رجال الأمن خاصة في المعارض والمناسبات تفادياً لتكرار الحادثة. ونتمنى ان يمن الرحمن على الدكتور نبيل و نجله حمد بالشفاء العاجل».

