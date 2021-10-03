الخضري: رابطة تدريس «التطبيقي» تستنكر الاعتداء

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أكد أمين السر رئيس اللجنة الاجتماعية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر نادر الخضري أن الرابطة تستنكر وبشدة الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الزميل د.نبيل الفيلكاوي عضو هيئة التدريس بقسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية وابنه حمد الذي كان يرافقه حيث تم الاعتداء عليهما بواسطة اداة حادة من قبل شخصين بحالة غير طبيعية بأحد المجمعات التجارية.

وأوضح الخضري أن الطعنات التي تلقاها الفيلكاوي وابنه كادت تودي بحياة الزميل وابنه لولا لطف الله وتدخل العديد من المتواجدين بالمجمع الذين هبوا لتخليص الفيلكاوي وابنه من المعتدين ونجدتهما مسعفين لتلقي العلاج من إصابات عدة أسفر عنها ذلك الهجوم الجسدي.

وأضاف الخضري أن الرابطة إذ تحمد الله على سلامة الزميل د. الفيلكاوي وتتمنى الشفاء العاجل لابنه حمد الذي يرقد حاليا في مستشفى الرازي لنجاتهما من هذا الحادث والهجوم الأليم تناشد الجهات المعنية سواء

وزارة الداخلية او المسؤولين عن أمن وسلامة المجمعات بتشديد الاجراءات الأمنية وتغليظ العقوبة على كل من يعمل على تعكير الأمن داخل المجمعات التجارية وغيرها والتي أصبحت ظاهرة متكررة تشكل خطرا على المجتمع بأسره.

