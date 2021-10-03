بوخمسين: مساع كبيرة لإنجاح تنظيم رالي الكويت الدولي 2021

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تقام النُسخة الـ 26 من رالي الكُويت الدولي وهي الجولة الخامسة من بُطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 بدولة الكويت خلال الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر المُقبل تحت اشراف النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدرّاجات الآلية

وكان الرالي قد اقيم آخر مرة في عام 2018 وسيتولى الاشراف على تنظيم نُسخته الجديدة 2021 لجنة مُنظِّمَة جديدة يرأسها عماد جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات وعضوية عيسى حمزة ومحمد بوخمسين وغاربيس كارزيليان وحمد معرفي وحمد السيف ومشاري السبتي وفؤاد أبو عرجا.

واعرب عماد بوخمسين في تصريح اعلامي عن سعادته باحتضان الكويت لسباقات الرالي الدولي 2021 وترحيبه بالمتسابقين العرب والأجانب المشاركين في السباقات .

وقال ان اللجنة المنظمة ستبذل جهوداً حثيثه لإقامة هذا الرالي وفق أعلى المُستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا وليعود رالي الكويت الدولي جزءًا هامًا من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

ويعتبر بوخمسين من المهتمين والداعمين للرياضة والرياضيين ويبذل كل ما باستطاعته لإعادة اسم الكويت على ساحة الراليات.

ومن المتوقع مشاركة عدد من أبرز الفرق الإقليمية لخوض سباقات الرالي الذي سيتضمَّن عشرة مراحل خاصة بمسافة 180.60 كيلومترًا خاضعة للتوقيت ومسافة إجمالية 517.62 كيلومترًا. ويتضمَّن اليوم الأول للرالي ستّ مراحل خاصة مقسَّمة على ثلاث مراحل صباحية ومثلها بعد الظهر ثم يعقبها أربع مراحل خاصة تقام في اليوم الثاني مقسمة على مرحلتين صباحية ومسائية.

ويستضيف فندق ومنتجع سيشل الجليعة مقر الرالي ومركز الصيانة وحفل انطلاقة الرالي ومراسم التتويج.

ويذكر ان رالي الكويت الدولي اصبح جُزءًا من بُطولة الشرق الأوسط للراليات منذ 1984 ولكن الظروف غير الملائمة أدت لغيابه عن البُطولة مرتين الأولى بين عامي 1990 و 1994 والثانية بين عامي 1997 و 2007.

ويحمل السائق القطري ناصر بن صالح العطية الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذا الرالي وسجَّل فوزه السابع في عام 2018 متفوقًا في 2015 على الرقم السابق الذي كان بحوزة السائق الإماراتي مُحمَّد بن سُليم الذي فاز به أربع مرّات (أعوام 1985 و 1988 و 1989 و 1996).

وقد فاز بجولة رالي 2008 السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي فيما سجَّل ناصر العطية الفوز أعوام 2009 و 2011 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2018. كما فاز به السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي مرة واحدة عام 2010 والسائق القطري خالد السويدي في 2012.

وقد أُلغِيَت جولة موسم 2019 في اللحظات الأخيرة إثر تفشِّي جائحة الحُمَّة التاجيَّة المُستجِّدة كوفيد 19، والتي كانت السبب أيضاً في عدم إقامته في موسم 2020.

على صعيد متصل تم فتح باب التسجيل للاشتراك بالرالي يوم الأحد الماضي الموافق 26 سبتمبر ويستمر التسجيل مفتوحًا حتى يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021م .

