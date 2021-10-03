تأملات في الحوار الوطني!

الاخيرة

أمنية طلبنا مثلها في الماضي فور إعلان الكويت رغبتها بالتوسط لحل بعض المشكلات الإقليمية وهي أن يسبق الرغبة بالتوسط أو الحوار، رحلات مكوكية غير مُعلنة يقوم بها مفاوضون من الديوان الأميري بين الأطراف المعنية تتم من خلالها معرفة وجهات النظر الحقيقية للأطراف وتقريبها وتذليل عقبات الوصول لحلول قبل الإعلان الرسمي عن تبني التوسط أو الحوار، كي لا يُترك شيء للصدفة أو لعدم الوصول للنتائج المرجوة من المبادرة المعلن عنها...

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بودنا أن يشمل بند العفو ضمن الحوار الوطني القادم الجميع داخل الكويت وخارجها، فلا يقتصر على جماعة ويترك جماعات وأفراداً، كي تنتهي عملية التأزيم والانسدادات السياسية ليتفرغ الجميع لعمليات البناء والتنمية ومواجهة التحديات القادمة، وما أكثرها وأعظمها، ويكفي ما أضعناه من أعوام في الانتقام من بعضنا بعضاً، مما تسبب بأفدح الضرر على الكويت وشعبها حيث تخلفنا عندما تقدم الأشقاء وتفشى الفساد في البلاد...

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نرجو في هذا السياق من بعض القوى والقيادات السياسية ونحن في حقبة حوار ومصارحة ومصالحة أن تتقدم بدورها بعمليات اعتذار واسعة لكثير من الشخصيات الكويتية التي أساءت ظلماً لها إبان حقب ادعاء احتكار الوطنية وتفشي نهج توجيه الإساءات والشتائم والتهم المعلبة الكاذبة تجاه من لا يُسبِّح بحمدهم وشكرهم، ويعلن الطاعة العمياء لهم... لقد تسببت أعمالهم في السابق بالإضرار بهم وبالكويت قاطبة ومساهمتها بقصد أو بدونه بتفشي الفساد بشكل كبير في السلطات المختلفة لذا لا عودة للتجربة المُرة السابقة.

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آخر محطة:

لينجز الحوار الوطني المرجو منه يجب أن يقوم على مبادئ نسيان الماضي وعفا الله عما سلف وعدم تكرار الأخطاء، وبدء صفحة جديدة والحاجة الماسة لاعتزال بعض القيادات- التي أودت أعمالها واجتهاداتها بالشباب للسجون - العمل السياسي، فقد سبقهم للاعتزال شخصيات وطنية كويتية كبيرة حصدت تقدير الناس لها بسبب ذلك الاعتزال فهل يفعلون ويعلنون؟