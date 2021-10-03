«التربية» و«الصحة» تهينان الطلبة

الأولى

تدخل البلاد اليوم اختبارا جادا يقيس مدى قدرتها على التحول الآمن الى الحياة الطبيعية بعدما أوقفتها جائحة كورونا منذ ما يزيد على 18 شهرا ظلت خلالها الأعمال شبه متوقفة ولا تعمل الا في اضيق حدود واقل نطاق، فضلا عن المدارس والجامعات التي اغلقت ابوابها طوال تلك الفترة واكتفت بالدراسة عن بعد او بما يسمى المنصات التعليمية. فعندما تشرق شمس اليوم يتوجه نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية الى مدارسهم، بما يمثله ذلك من ازدحام هائل من المتوقع ان تشهده الشوارع في جميع المناطق، وبما يستدعيه من جهود امنية لتنظيم حركة السير، ومن جهود صحية وتربوية تستهدف ضمان التزام الجميع بالاجراءات الوقائية الضرورية التي تجنب الابناء والمعلمين واولياء الامور خطر الاصابة بـ كورونا.



ولعل من المشاكل التي اطلت برأسها مبكرا تلك التي خلقتها وزارة التربية، حينما وضعت شرط فحص الـ pcr لمتلقي الجرعة الواحدة من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم دخول المدارس، حيث بات المعنيون في حيرة من أمرهم بسبب هذا الشرط، لاسيما ان المستوصفات الحكومية ترفض اجراء فحص الـ بي سي آر للمطعمين. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر لـ النهار، أن التربية صعبت الأمور على الطلبة وأولياء الامور، موضحة أن اعدادا كبيرة من الطلبة توافدوا على المستوصفات لأجراء فحص الـ pcr غير أن هذه المراكز رفضت باعتبار أنهم مطعمون، وردوا عليهم ما لكم إلا المراكز الصحية الخاصة.



وذكرت المصادر، أن أولياء الامور توجهوا بأبنائهم للمراكز الصحية الخاصة التي باتت تكتظ بالمراجعين نتيجة توافد أعداد كبيرة من الطلبة، الامر الذي شهد معه الكثير من هذه المراكز طوابير من المراجعين لاجل اجراء فحص الـ بي سي آر.

من جانب آخر، قسمت الادارات المدرسية المتعلمين إلى قسمين (أ) و(ب) وفق خطة الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث سيبدأ طلبة المجموعة الاولى دوامهم اليوم ثم يتبعهم زملاؤهم من المجموعة الثانية غدا الاثنين.

وبينما شددت التربية على أهمية مراعاة ظروف الأسر عند توزيع الطلبة إلى مجموعات فان بعض الادارات المدرسية ضربت عرض الحائط بهذه التعليمات، مؤكدة أن توزيع الطلبة يتم بحسب الترتيب الأبجدي.