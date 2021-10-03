«الصحة»: الجرعة الثانية في «مشرف» دون موعد

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند، استقبال مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض في منطقة مشرف كل الراغبين بتلقي الجرعة الثانية، وذلك لمن فاتتهم المواعيد المقررة لهم مسبقا، حيث بات بإمكانهم مراجعة المركز للحصول على الجرعة الثانية سواء من منصة لقاح فايزر أو منصة لقاح أكسفورد في أي وقت ضمن مواعيد عمل المركز. إلى ذلك أعلن السند بدء مركز الوفرة لتطعيم كورونا في تقديم الجرعة الثانية لنحو 30 ألفا ممن حصلوا على الجرعة الأولى في المركز ذاته، وذلك اعتبارا من غد الإثنين وحتى الخميس من الشهر الحالي. وأوضح السند أن مواعيد العمل المخصصة لاستقبال المراجعين في المركز تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الـ 7 مساء.