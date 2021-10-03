«كاش الاحتياطي» يصل القاع والعين على الحوار الوطني

الأولى

كشفت مصادر موثوقة لـالنهار، عن 4 ملفات اقتصادية ضرورية تعمل الحكومة على ايجاد حلول لها في الوقت الحاضر، هي السيولة، التضخم، الأمن الغذائي، والتوظيف. واضافت المصادر، أن أزمة السيولة هي الأخطر مع وصول كاش الاحتياطي العام للقاع فيما تكافح الجهات المعنية لدعمه عبر بدائل وقتية، منها مبادلة الاصول أو توفير سيولة استثمارية، وسط توقعات بالوصول الى اتفاق يمرر الدين العام ويبعد الخطر، في ظل تقارب حكومي نيابي يبدأ بحوار وطني مرتقب. وقالت إن ملفي التضخم والامن الغذائي شائكان، حيث إن هناك انذارات لارتفاع كبير في السلع عالمياً خلال الفترة المقبلة، فيما تدرس الجهات المختصة طرق التعامل مع ارتفاع الاسعار العالمية دون المساس بجيب المواطن.

وتابعت المصادر قائلة ثم يأتي ملف التوظيف والعدد الكبير المرتقب للقادمين لسوق العمل خلال 10 السنوات المقبلة والمقدر بـ100 ألف تقريباً، حيث يمثل ضغط الرواتب في القطاع العام تحدياً كبيراً تتطلع الدولة لتخفيفه عبر بوابة القطاع الخاص. واشارت الى ان الاقتصاد يحتاج لصدمة انعاش يتجاوز بها مرحلة انخفاضات النفط وجائحة كورونا، وتلك الصدمة لن تتأتى دون توافق نيابي حكومي على تمرير القوانين ذات الضرورة القصوى في الوقت الحالي، حيث إنه مع بدء التعافي، سيتعين تنفيذ تدابير الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية القوية للمحافظة على الهوامش الوقائية المالية وتعزيز النمو.