القطريون انتخبوا أول برلمان بالتصويت المباشر

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الدوحة- الوكالات: انتخب القطريون أمس مجلس الشورى الجديد تحت اشراف قضائي كامل بعد حملات انتخابية هيمنت عليها برامج وموضوعات إصلاحية لعدد من المشكلات والقضايا التي تخدم الوطن والمواطن فيما سجل اقبال كثيف في الساعات الاولى لفتح مراكز الاقتراع وسط اجراءات امنية وصحية مشددة. وتوافد آلاف الناخبين والناخبات، منذ الساعات الأولى من صباح، امس إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في أول تجربة انتخابية من أجل اختيار الأعضاء الثلاثين في البرلمان الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.

وتخضع الانتخابات لإشراف قضائي داخل جميع الدوائر، حيث سيفوز بالانتخابات المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، فتقترع اللجنة للاختيار بينهم.



وأوضح القاضي عبد العزيز علي الخليفي رئيس الدائرة الثانية أن انتخابات مجلس الشورى بداية لمرحلة جديدة من مشاركة المواطن ومساهمته في رفعة وازدهار وتقدم الوطن، عبر تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع. وقال الخليفي إنه على غير المتوقع كان إقبال الناخبين على الاقتراع جيدا للغاية خلال الفترة الصباحية، الأمر الذي يعكس وعي المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري وضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي واختيار ممثلين لهم في مجلس الشورى. وأضاف أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة في ظل التزام الناخبين بجميع الضوابط سواء ما يخص الاجراءات الاحترازية أو عملية الاقتراع نفسها.



وقد اغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء لتبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية. وفي 30 دائرة انتخابية، يتنافس 284 مرشحا، بينهم 28 امرأة، للفوز بـ 30 مقعدا من إجمالي 45، ويعين أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا.

واعتبر الناخب أحمد محمد الجهني أن الاستحقاق الانتخابي الأول في قطر يؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز المشاركة السياسية في صناعة القرار مع المواطنين، عبر الأعضاء المنتخبين. وجرت عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية ضد وباء كوفيد-19 تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وفق خطة وزارة الصحة. وراجع عدد المرشحين الذين يتنافسون في الانتخابات بعد إغلاق باب التنازل قبل أيام ليصل إلى 234 مرشحا بينهم 28 امرأة من أصل 284 مرشحا، قبل أن ينسحب 50 منافسا سجلوا أسماءهم مع فتح باب الترشح يوم 22 أغسطس الماضي.