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«الجمارك» تحظر الاتجار بالكائنات الفطرية


أصدرت الإدارة العامة للجمارك قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع التجارة بالحيوانات المدرجة في اتفاقية الاتجار الدولي «سايتس». وقالت الإدارة في قرارها: لوحظ في الآونة الاخيرة دخول عدد كبير من الاسود «الأشبال» الى البلاد، وذلك بعد ورود عدة شكاوى عن حيازة وعرض أسود للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي ما يعد مخالفا للمادة 101 من اتفاقية «سايتس» التي تنص على انه «يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها والواردة في تلك الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الاخرى السارية».


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