«الأرصاد الجوية»: الكويت لن تتأثر بـ«شاهين»

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أفادت ادارة الارصاد الجوية بعدم تأثر الكويت باعصار شاهين المتوقع ان يطال اجزاء من سلطنة عمان خلال الـ 72 ساعة القادمة. وقالت في بيان لها أمس «لا توجد هناك أي آثار ناتجة عن اعصار شاهين على الكويت، حيث تشير التوقعات إلى استقرار حالة الطقس ما بين حار نهارا ومعتدل ليلا». وكانت السلطات العُمانية اعلنت ان اليوم إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، عدا محافظتي ظفار والوسطى، وذلك نظراً للأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية. وكانت سلطنة عمان حذرت من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أنه من المحتمل تعمق العاصفة المدارية «شاهين»، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، كما نبهت إلى استمرار تحرك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة. و أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية مساء اليوم، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية، كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجياً إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج. وناشدت المواطنين والمقيمين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.