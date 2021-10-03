الأحد 03 أكتوبر 2021 ,26 صفر 1443
رقم العدد:
4327
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
Sunday النهار
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
Sunday النهار
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
وافد يُتوفى بعد اصطدامه بعدة سيارات... حتى سيارات الكويت... لها حوبة ! دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
جمال الحمود
أ. د. خليفة بهبهاني
عدنان مكاوي
باسل الزير
سامي عبداللطيف النصف
ناصر الرشيدي
حامد السيف
ندى السيد يوسف الرفاعي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
المطيري: جناح الكويت في «إكسبو دبي» يبرز التنمية
مجمع جابر العبدالله الدولي يحتضن «تنس الكراسي المتحركة» بالتعاون مع أكاديمية رافال نادال
دندرة
G.P.S
الأولمبي وصل الدمام ويواجه اليمن غداً
الكويت واليرموك يواجهان الغرافة والزهراء في «السلة العربية»
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة