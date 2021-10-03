«المواصلات» احتفلت باليوم العالمي للملاحة البحرية

وطن النهار

احتفلت وزارة المواصلات بصفتها عضواً في المنظمة الدولية للملاحة البحرية (IMO)، باليوم العالمي للملاحة البحرية والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، مشددة على الدور الرئيسي للعاملين في هذا المجال فيما يتعلق بالسلامة والأمن ومستقبل الملاحة البحرية.

وأشارت الوزارة في بيان الى أن ذلك يأتي التزاما منها بالمعاهدات الدولية وايمانا بالدور الكبير الذي يلعبه البحارة في مختلف المجالات ومنها الاجتهاد والعمل اللائق والتعليم والتدريب والابتكار والصناعة وتعزيز قطاع بحري مرن والمساواة من خلال تعزيز الملاحة كمهنة للجميع.

