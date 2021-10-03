سمو الأمير تلقى تهنئة فهد آل سعيد: نقدّر مشاعركم الطيبة

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.

هذا وقد بعث سموه ببرقية شكر جوابية أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ومن تمنيات صادقة بهذه المناسبة متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة الى نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو ببرقية تهنئة الى مكغوتيسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة الى محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

