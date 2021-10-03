الناصر: تعزيز وتوطيد التوافق والتضامن العربي دعماً للعمل المشترك

وطن النهار

أكد مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الكويت والجزائر الديموقراطية الشعبية وحرص البلدين على تعزيزها وتوطيدها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الناصر مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بمناسبة زيارته الرسمية التي يقوم بها الى الجزائر.

وعبر مبعوث سمو الأمير عن بالغ سعادته لزيارته الثانية الى جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية الشقيقة في ظرف ما يقارب الخمسة أشهر بعد زيارته الناجحة الأخيرة في 5 مايو 2021 وأعرب عن شكره للشقيقة الجزائر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال «لقد تشرفت قبل قليل بنقل الرسالة الخطية من حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة وتحيات سموه وتمنياته للجزائر وشعبها الكريم بدوام الأمن والتقدم والازدهار بحضور أخي رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وقد تضمنت رسالة سمو الأمير أواصر العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتوطيدها».

ونقل الشيخ أحمد الناصر تعازي سمو الأمير وحكومة وشعب الكويت بوفاة -المغفور لهما بإذن الله تعالى- الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقه والرئيس السابق عبدالقادر بن صالح مستذكرا مآثرهما ومناقبهما وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية - الجزائرية ودورهما البناء في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

كذلك نقل للرئيس الجزائري تعازي الكويت حكومة وشعبا الى حكومة وشعب الجزائر الشقيق بضحايا حرائق الغابات والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأفاد الشيخ أحمد الناصر بأنه تم خلال اللقاء مع الرئيس الجزائري التطرق الى ما وصلت اليه العلاقات التاريخية المتينة الكويتية - الجزائرية من تطور في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشار الى أنه تم كذلك مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات الاقليمية والدولية مشيرا الى أن الكويت بصفتها رئيسا للدورة ال(156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للستة أشهر القادمة تسعى الى تعزيز وتوطيد التوافق والتضامن العربي دعما لمسيرة العمل العربي المشترك وتلبية لتطلعات وآمال الشعوب العربية.

وجدد في نهاية المؤتمر تعبيره عن بالغ سعادته لتواجده في الجزائر وعن عميق شكره لحسن الاستضافة والوفادة.

وكان مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر التقى وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى العاصمة الجزائرية الجزائر.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل تعزيز التوافق والتضامن العربي دعما لمسيرة العمل العربي المشترك وذلك بصفة الكويت رئيسا للدورة الـ(156) لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المستوى الوزاري للستَّة أشهر القادمة.

وعقد الوزيران خلال الزيارة الرسمية مباحثات ثنائية للنظر في أوجه التعاون المشترك للسنوات القادمة والارتقاء به الى شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.

