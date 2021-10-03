الظفيري: دعم استقرار السودان

وطن النهار

ترأس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الوضع في السودان الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة ومملكة النرويج بمشاركة عدد من وزراء الخارجية.

وألقى السفير الظفيري كلمة أوضح فيها أهمية الاستقرار في السودان والدعم الذي قدمته الكويت لضمان استقرار السودان وسعيها في دعم جهود المجتمع الدولي لانجاح مساعي الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن والاستقرار بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني، مثنيا على جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية مملكة النرويج اينه ماريا ايريكسن سورايده في رئاسة أعمال هذا الاجتماع.

وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالوكالة المستشار عبدالعزيز الجارالله.

واجتمع الظفيري مع سفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل أغيلار اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

