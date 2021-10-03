الكويت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين

وطن النهار

طالبت الكويت الجمعة أول من أمس بضرورة تذكير المجتمع الدولي دوما بأهمية اعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم افساح المجال لقوات الاحتلال الاسرائيلي للاعتقاد بأنها تمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائهما دون تداعيات.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال 48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بدأت أعمالها في 13 سبتمبر الماضي وتستمر حتى الثامن من أكتوبر الحالي.

وطالب السفير الغنيم في الكلمة باحترام جميع مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني واجب التطبيق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبأن تكف القوة القائمة بالاحتلال عن ارتكاب جرائمها ضد المدنيين العزل.

وأشار الى «خطورة وجسامة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي يرقى البعض منها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة في اطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان».

وأضاف أن «القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في ممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حق (الشعب الفلسطيني) الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة».

وقال إن «الكويت تدين وبشدة جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي ترتكبها اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

كما أكد ادانة الكويت بأشد العبارات «استمرار اسرائيل في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها» اضافة الى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس.

ووصف السفير الغنيم كل تلك الانتهاكات بأنها «خرق واضح وصريح» لاتفاقية جنيف الرابعة ومن شأنها أن تقوض الجهود الدولية الرامية الى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

