حجي: الكويت ملتزمة بحماية حقوق الإنسان والطفل

وطن النهار

أكدت الكويت أن المرأة الكويتية لعبت أدوارا مهمة في بناء الدولة الحديثة وفي نهضة المجتمع وتشكل عنصرا محوريا في التنمية مشيرة الى أنها قدمت كذلك مساهمات قيمة وتضحيات كبيرة وكانت في طليعة الجهود الوطنية لمكافحة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها الـ76.

وقال حجي «نجتمع في الوقت الذي يجد العالم نفسه أمام مفترق طرق في تاريخ البشرية الحديث.. نجتمع بعد مرور عام ونصف العام على جائحة (كوفيد - 19) هذه الازمة الصحية التي راح ضحيتها أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم وأصيب أكثر من 200 مليون شخص من دون تفريق أو تمييز ما بين البشر» وتابع «بعد عام ونصف العام من هذه الجائحة الطاحنة يتعين علينا الاستفادة من الدروس والعبر والعمل معا من أجل البناء من جديد وبشكل أفضل من السابق واعادة البوصلة نحو الهدف الذي نطمح له جميعا وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».

واضاف ان ذلك الأمر لا يمكن أن يتحقق الا من خلال تضافر الجهود الدولية نحو هذه الغاية النبيلة ومساعدة الآخرين خاصة المجتمعات الهشة والتي تأثرت وما زالت تتأثر بتبعات الجائحة القصيرة وطويلة المدى وبشكل غير متناسب بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة.

وذكر حجي انه على مدار العام والنصف الماضي شهد العالم المساهمات البارزة للشباب في مكافحة الجائحة وفي الكويت سطر الشباب أروع الأمثلة من خلال التطوع بالصفوف الأمامية والمساندة لمواجهة الجائحة.

وقال «اننا في دولة الكويت نولي اهتماما خاصا بفئة الشباب وندرك أن الشباب هم عِماد تطور المجتمعات وبناؤها وعنصر أساسي في تحقيق التقدم والازدهار والتنمية المستدامة والتي بدورها لن تتحقق الا من خلال الاستثمار في الشباب وتوجيه مهارتهم لخدمة وتنمية المجتمع».

واشار حجي الى ان المادة 29 من دستور الكويت تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

