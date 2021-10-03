الشايع: جوهر العمل يتمثل في التدقيق والاستقلالية والتحسين المستمر

وطن النهار

أصدر ديوان المحاسبة كتابه السنوي الذي حمل عنوان «التنمية المستدامة 2020» واشتمل على 19 مبحثاً شملت المساواة بين الجنسين، والقضاء على الجوع، والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، فضلاً عن انجازات الديوان في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته التي صدّر به الكتاب قال رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ان الديوان يواصل سعيه الدؤوب لرفع كفاءته وصولاً إلى مستويات متقدمة من التأهيل المهني والفني بتنمية وتطوير قدرات منتسبيه على مختلف المستويات الوظيفية، الأمر الذي يسهم في النهوض بأدائه بما يحقق في النهاية دعماً لأداء دوره المناط به لتحقيق أهدافه، لما له من آثار ايجابية على تحسين ورفع مستوى كفاءة وفعالية التدقيق والمراجعة وذلك بالارتقاء بعملية اعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية التي من خلالها تنبثق الأهداف التي تحقق الغاية من نشأة الديوان.

وأضاف: لم يغفل الديوان عن اهمية دوره الرقابي في ظل الاوضاع الراهنة والمتغيرات المتسارعة على الساحتين العالمية والمحلية وتعدد المتغيرات والعوامل التي تؤثر على أداء المؤسسات، حيث شهد انجازات ذات أثر مباشر بتحقيق أهداف الديوان الاستراتيجية الطموحة في السنة الماضية، وتوالت الإنجازات وحقق أعماله بهذه السنة، فكانت سنة استثنائية بأحداثها وبانجازاتها، ونضع من خلال هذا الكتاب الذي بين أيديكم هذه الإنجازات التي نفخر بها على الرغم من الظروف الصعبة على العالم أجمع.

واستطرد يقول: ومن منطلق الارتباط برؤية كويت جديدة 2035، والتزاما بطبيعة نشاط ديوان المحاسبة، واقتداء بالمنظمات الدولية وخاصة الرقابية منها وفي مجالات التنمية المستدامة وتحديداً في مجال التنمية الاقتصادية، تم البدء في صياغة خطة استراتيجية خمسية جديدة ذات طابع رقابي تحوي تغييرا وتطويرا ملحوظا لتوضيح خارطة الطريق امام الديوان لتحقيق رؤيته، حيث تمثل هذه الخطة تقارب تطلعاتنا وضرورة دفع حدود الابداع وتوجيه الطاقات نحو جوهر عمل الديوان الأساسي «الدقيق»، ويقف في قلب هذا العمل التزامنا المستمر بقيمنا «الاستقلالية، المهنية، دعم المساءلة، التحسين المستمر» التي تحرك مهمتنا، وتبقى المبادئ والقيم الأساسية كما هي مثل الدستور، ما يتغير بمرور الوقت هو كيفية تعاملنا مع التحديات الجديدة لتلك المبادئ، لتشكيل النظام الأخلاقي الذي يوجه الأداء والسلوك والعلاقات المهنية داخل الديوان وخارجه وقبل كل شيء بنجاح هذا الصرح الرقابي الذي يكمن في طاقات موارده البشرية.

وعبّر في ختام كلمته عن الأمل في أن يكون ديوان المحاسبة معينا لمجلس الأمة ومجلس الوزراء في أداء دورهم لتحقيق مزيد من التطور.

