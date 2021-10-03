وزير الأوقاف يوجه لحماية المال العام ومكافحة الفساد

وطن النهار

اجتمع وزير الأوقاف عيسى الكندري مع مدير مكتب جهاز المراقبين الماليين بالوزارة يوسف الثويني و عايض العتيبي عضو جهاز المراقبين الماليين بحضور وكيل الوزارة فريد عمادي والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ابراهيم الخزي.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة استمرار التعاون مع الجهات الرقابية والحرص على الالتزام بما جاء في النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والخدمة المدنية في سبيل حماية وصون المال العام ومكافحة الفساد.

من جهته أشار وكيل الوزارة فريد عمادي الى أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به جهاز المراقبين الماليين وقال انه عين الوزارة على أجهزتها التنفيذية.

