«هيئة الشباب»: إطلاق مشروعات تنموية أكتوبر الحالي

وطن النهار

أعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الربيع اطلاق الهيئة عددا من المشروعات التنموية في جميع مراكزها الشبابية في شهر أكتوبر الحالي تستهدف بناء منظومة شبابية تعمل على تنميتهم في مجالات التعليم والابتكار وسوق العمل وريادة الأعمال والرياضة والثقافة والفنون. وقال الربيع في تصريح صحافي ان الهيئة وضعت خارطة طريق لتفعيل مراكز الشباب التي ستستضيف المشروعات الشبابية المدرجة في الخطة الانمائية للدولة (كويت جديدة 2035) التي ستتم باشراف العاملين والمنتسبين في الهيئة بكل مستوياتهم. وذكر أن من أهم هذه المشاريع هي (دوري الابداع الشبابي) و(المبادر المحترف) و(ملاعبنا) و(أكاديمية الحكام) و(دوري المناطق) و(صناع العمل) و(التوجيه الأكاديمي) و(مدينة الأعمال التكنولوجية). وأوضح أن المرحلة التجريبية لهذه المشروعات بدأت الكترونيا في مطلع عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا اذ تم توفير برامج تعليمية وثقافية ومهنية عدة للشباب من سن 7 سنوات حتى 34 سنة لاستثمار أوقات فراغهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم أثناء فترات الحظر الكلي والجزئي لافتا الى أنه مازالت هذه المشروعات قائمة الكترونيا.

