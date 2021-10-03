«شؤون مجلس الأمة» أصدرت كتاب «المنتقى من الطعون الدستورية»

وطن النهار

أصدرت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة كتابا وثائقيا حمل عنوان «المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية» معتبرة إياه مرجعا مهماً للسلطتين التشريعية والتنفيذية اضافة الى المهتمين بالشأن الدستوري والبرلماني والباحثين وأهل الاختصاص.

ركز الكتاب عبر صفحاته على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها كما يقضي بذلك الدستور، مؤكدا أن السلطة التشريعية تُشرّع وتراقب، فيما تتولى السلطة التنفيذية عملية التنفيذ، وعند وجود اي خلاف يكون المآل الى القضاء ممثلاً في المحكمة الدستورية.

وفي تقديمه للكتاب أوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د. أحمد الهيفي أن أحكام المحكمة الدستورية تمثل قيمة دستورية كبيرة وذلك من ثلاث نواح الأولى كونها صادرة في تفسير نصوص الدستور والثانية كونها صادرة من المحكمة الدستورية أعلى جهة قضائية والثالثة كونها تلتزم فيها جميع السلطات بالبلاد ومن هنا كان حرص مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على جمع هذه الأحكام وتبويبها ليستفيد منها جميع المتخصصين في الشؤون الدستورية والقانونية والبرلمانية.

بالاضافة الى وجود توجه بمتابعة المستجد منها مستقبلاً ونشره للجميع نظرا لقيمتها العظيمة.

