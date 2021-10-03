«الديوان»: ترشيح 1145 للتوظيف

وطن النهار

كشفت احصائية معاملات قطاع نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية عبر خدمة الواتس خلال الفترة من 1/9/2021 حتى 30/9/2021 بحسب نوع الاستفسارات الواردة، حيث بلغ الاجمالي 6555 بمعدل يومي 298 معاملة. وأوضحت الاحصائية انه تم تسجيل 626 مواطنا ومواطنة من راغبي التوظف في الجهات الحكومية، فيما تم تعيين 408 مواطنين بنسبة 6%. واكدت الاحصائية ان الاستفسارات العامة التي تلقاها الديوان خلال الفترة المعلنة بلغت 2420 استفسارا بنسبة 37%، فيما بلغت المشاركة في الانظمة الآلية في الديوان 2140 بنسبة 33%، ومعاملات الاجازات والبعثات 316 معاملة. الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة قام بترشيح 1145 من المسجلين كباحثين عن عمل كدفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية.